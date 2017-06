Tunisie: Appui de la Berd

Ce financement comprend un prêt de 40 millions d'euros (près de 110,3 millions de dinars) pour le financement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) et prévoit également une ligne de financement des échanges internationaux d'un montant de 10 millions de dollars (près de 27,6 millions de dinars) qui devrait être signée prochainement.

Les PME sont le moteur de l'économie tunisienne. Elles représentent 90 % des entreprises du pays et 56 % des emplois du secteur privé. Or, leur accès au financement reste limité, les empêchant de réaliser leur plein potentiel.

Cette opération de la Berd permettra à l'UIB de doubler ses capacités de prêt aux petites entreprises sur les trois années à venir. La ligne de crédit aidera, en outre, l'UIB à développer ses activités au-delà de la capitale, Tunis, contribuant à réduire les disparités régionales.

Tout en favorisant le commerce international et régional, l'aide au financement des échanges accordée par la Berd permettra à l'UIB d'émettre des garanties en faveur des banques confirmatrices et de financer aussi bien les activités de pré-exportation et de post-importation que les opérations liées à la distribution.

Ce prêt s'inscrit dans le cadre d'un programme d'inclusion financière dans la région méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région Semed). Ce programme a bénéficié de subventions de la part de l'Union européenne à hauteur de 27,6 millions d'euros pour toute la région.

« Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie tunisienne», a souligné Antoine Sallé de Chou, responsable du bureau de la Berd en Tunisie. « Nous sommes très heureux de cette collaboration avec l'UIB, qui est destinée à encourager le commerce et à étendre le soutien que nous apportons aux petites entreprises tunisiennes. Ce nouvel investissement constitue une contribution de plus à la croissance économique et à la création d'emplois en Tunisie».

« La conclusion de cet accord avec la Berd s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de différenciation 2017-2020 et ce au bénéfice de nos clients et de l'économie tunisienne», s'est félicité Kamel Neji, directeur général de l'UIB. « Il s'agit d'un premier jalon d'un partenariat durable, fertile et orienté vers l'avenir avec la Berd».

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en septembre 2012, la Berd a investi dans le pays 350 millions d'euros, répartis sur 25 projets. Le soutien au développement régional de la Tunisie au-delà de la ville de Tunis est une priorité de la Banque, qui a par conséquent ouvert un deuxième bureau à Sfax en octobre dernier.