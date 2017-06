Afrique Centrale: Clôture de la 2e édition des exercices sur la sécurité maritime en Afrique Centrale

Libreville — La deuxième édition des exercices sur la sécurité maritime a pris fin au Gabon. Elle était organisée par les Éléments Français au Gabon (EFG) du 19 au 22 juin au sein des pays côtiers de l'Afrique Centrale, rapporte un communiqué de presse officiel.

Cet exercice appelé « Mégalops II», a comme objectif pour les participants de coopérer et de se coordonner dans la lutte contre la piraterie, les actes de brigandage, le pillage des fonds marins et le sauvetage en mer.

Pendant 4 jours, de nombreux experts représentant le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Démocratique du Congo, São Tome & Principe, l'Angola et la France ainsi que des organismes multinationaux comme la CEEAC et de nombreux acteurs du secteur privé maritime vont tester, valider et améliorer les procédures opérationnelles liées à la sécurité maritime de la zone méridionale du Golfe de Guinée.

La France déploie des forces armées au Gabon depuis l'indépendance de ce pays en 1960 et conformément aux accords de défense d'août 1960. Répondant aux orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, les éléments français au Gabon (EFG) ont remplacé les forces françaises au Gabon (FFG) au 1er septembre 2014. Elles constituent à ce titre le second « pôle opérationnel de coopération » (POC) à vocation régionale.

Le général Charles de Kersabiec, commande les EFG.

Avec 350 militaires déployés, les EFG s'articulent autour de deux principales emprises centrées sur Libreville :

Le camp de Gaulle qui accueille le 6e bataillon d'infanterie de marine (6e BIMa) : principalement tourné vers la coopération opérationnelle régionale, il assure également la protection des emprises des EFG et la maintenance des matériels terrestres, rappelle-t-on.