Togo: Dama DRAMANI a refusé de commettre une même erreur

L'on se rappelle que la proposition conjointe de loi ANC-ADDI a été ajournée sur décision du président de l'Assemblée Nationale. Raison évoquée par les députés UNIR, absence de consensus.

Ce vendredi, le projet de loi portant création des communes a failli subir le même sort. Mais Dama DRAMANI ne s'est plus laisser être emballé par le cours des choses. Il dit avoir tiré leçon de sa décision du dernier ajournement.

Depuis 09h56 que les travaux de la 10ème séance plénière ont commencé, jusqu'à 14h50, les députés de la majorité et ceux de l'opposition n'ont pas finit de se tirailler sur les critères de création et de répartition des communes, ainsi que la dénomination par des numéros que le gouvernement attribue aux communes. Arrivé à un moment donné, le député Kokou AGBO (Arc-en-ciel) a proposé l'ajournement du texte afin que les deux parties se retrouvent pour trouver le consensus.

Pas question, peut-on retenir de la décision que le président Dama DRAMANI a finalement prise, après avoir recueilli les avis de chaque formation politique membre de l'assemblée nationale. Seul l'UFC n'a pas donné son avis, parce qu'aucun de ses députés n'était présent.

« Je ne veux plus être traité de tous les noms sur les médias et sur les réseaux sociaux, comme ce fut le cas concernant la proposition de loi constitutionnelle que j'ai ajourné faute de consensus », a déclaré Dama DRAMANI.

Selon lui, en décidant de l'ajournement de ladite proposition conformément à leur règlement intérieur, « je m'attendais à être félicité car j'ai évité à l'assemblée un autre désastre : qu'un texte pareil soit rejeté une seconde fois pour faute de consens ».

Il dit avoir estimé que « si j'amène ce texte en plénière, le texte sera rejeté une fois encore et ce ne serait pas bien. C'est pourquoi, j'ai jugé bien que le consensus soit trouvé d'abord. Mais, j'ai été mal compris et j'ai vu, entendu et lu tous les commentaires qui ont été faits sur cet acte ».

Alors, avec ce projet de loi portant création des communes, Dama DRAMANI dit avoir été prévoyant.

« Avant même de rentrer dans la salle ici, je savais qu'on allait me ramener l'ascenseur ; alors, je me suis préparé en conséquence. L'opportunité a été donnée à la plénière de se prononcer sur l'ajournement ou non du texte. Toute l'opposition dans ensemble a souhaité l'ajournement, sauf les députés de la majorité. Les députés UNIR ont fait savoir qu'ajourner ce texte revient à autant retarder le chronogramme de la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation. Donc, c'est inadmissible que l'opposition qui crie chaque fois décentralisation vienne elle-même empêcher l'adoption d'un texte au menu du processus de décentralisation.

Il est finalement clair au président Dama DRAMANI que le consensus se trouve toujours loin. Il a alors décidé de la poursuite des travaux jusqu'à terme car selon lui l'assemblée nationale n'est pas là pour trouver consens mais pour délibérer. C'est ainsi, malgré le vote contre de l'opposition, la 'majorité mécanique' a encore pesé dans la balance pour faire passer le texte : 51 pour, 29 contre et 0 abstention.