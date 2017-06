Maroc: Quand Mustapha Hadji tacle Younès Belhanda

Younès Belhanda donne une autre image lorsqu'il vient en sélection. En club, le milieu de terrain marocain joue bien. C'est l'idée que fait Mustapha Hadji du milieu de terrain des Lions de l'Atlas.

« Bien sûr qu'on attend plus de Younès. Je pense que le garçon doit se libérer une fois pour toutes. Il est souvent présent dans le travail défensif, mais tout le monde attend de lui de faire la différence, comme il peut le faire en club. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il joue en équipe nationale et qu'on attend plus de lui. C'est un joueur talentueux. Le coach lui fait confiance. À l'entraînement, c'est l'un des plus performants. Il faut qu'il arrive à se libérer pendant les matchs « a fait savoir l'ancien lion de l'Atlas avant de poursuivre

» Je pense que c'est un problème dans la tête. J'espère qu'avec le temps il va se libérer et nous apporter quelque chose de plus parce qu'il a les capacités et le talent pour le faire. On lui parle souvent, c'est un garçon très aimable. C'est vrai qu'il est encore crispé dans le jeu. Il a peur de mal faire parce qu'il a traversé des moments très difficiles en sélection. On l'a souvent hué et quand vous jouez dans ces conditions et que vous appréhendez les réactions du public, c'est difficile parce que vous avez peur de faire une mauvaise passe. On a l'impression qu'il joue à une demi-touche de balle, alors qu'il peut garder le ballon pour faire la différence. »