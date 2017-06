Maroc: Les marchands non financiers pronostiquent une stabilité de leur activité au deuxième trimestre

Près de la moitié des grossistes anticipent une hausse des ventes au deuxième trimestre 2017, selon le HCP

70% des chefs d'entreprise opérant dans le secteur des services marchands non financiers anticipent une stabilité de l'activité globale, alors que plus d'un quart (26%) d'entre eux pronostiquent une hausse, a indiqué le Haut-commissariat au plan (HCP) dans une nouvelle note d'information rendue publique récemment.

L'amélioration prévue de l'activité de l'«Entreposage et services auxiliaires des transports» et du «Transports par eau» d'une part, et la diminution prévue de l'activité de «Restauration» d'autre part expliquent cette évolution, selon le HCP dont la note relate les principales appréciations des patrons telles qu'elles ressortent des enquêtes de conjoncture réalisées au titre du deuxième trimestre 2017.

Réalisée auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros, l'enquête montre que 62% des chefs d'entreprise anticipent une stabilité de la demande prévue pour le deuxième trimestre 2017 et 82% anticipent une stagnation des effectifs de l'emploi.

En ce qui concerne le commerce de gros, il ressort que les anticipations de 39% des grossistes affichent une hausse du volume global des ventes pour le deuxième trimestre 2017 et une baisse selon 22%.

D'après l'enquête, plusieurs activités devraient connaître une amélioration à l'instar du «Commerce de gros d'autres équipements industriels», du «Commerce de gros de biens domestiques» et du «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants».

Une majorité de grossistes (87%) pense que l'emploi connaîtrait une stabilité des effectifs alors que 11% s'attendent, au contraire, à une hausse. Pour 76% des chefs d'entreprise, les commandes à passer pour le deuxième trimestre 2017 seraient d'un niveau normal. 15% d'entre eux pensent, au contraire, qu'elles seront inférieures à la normale.

Il est à souligner que les chefs d'entreprise relevant du secteur des services marchands non financiers et du commerce de gros ont également donné leurs appréciations sur l'évolution de l'activité au cours du premier trimestre de l'année.

Ainsi, selon l'étude, pour près de la moitié des patrons (47%), l'activité du secteur des services marchands non financiers aurait connu une baisse au premier trimestre 2017. Un peu moins (32%) d'entre eux estiment qu'elle a connu une hausse.

En cause : la baisse enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications» et de «Transports aériens», alors que la hausse aurait été principalement enregistrée au niveau des activités de l'«Entreposage et services auxiliaires des transports», a expliqué le HCP notant que ce recul aurait été accompagné par une légère diminution des prestations à l'étranger.

Se référant aux avis des patrons du secteur, le Haut-commissariat a ajouté que les carnets de commande du secteur ont été jugés d'un niveau normal par 79% des patrons et inférieur à la normale par 13%.

« L'emploi aurait connu une stagnation selon 78% des chefs d'entreprise. Dans ces conditions, le taux d'utilisation de la capacité des prestations (TUC) se serait établi à 77% », a poursuivi l'organisme public.

Pour 43% des grossistes, les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une baisse au premier trimestre 2017. Seuls 21% estiment qu'elles ont enregistré une hausse.

Cette évolution serait attribuable principalement à la baisse des ventes enregistrées dans le «Commerce de gros d'autres équipements industriels», l'«Autres commerces de gros spécialisés» et le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» d'une part, et à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros non spécialisé», le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons» et le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants» d'autre part, a souligné le HCP.

Notons aussi que 77% des chefs d'entreprise pensent que l'emploi aurait connu une stabilité et 12% une hausse. Ils sont 82% à croire que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal contre 10% seulement à penser à un niveau supérieur à la normale.

Enfin, la majorité des patrons (73%) pense que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité au niveau de toutes les activités du secteur du commerce de gros.