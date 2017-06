Maroc: L'hommage du chef du Groupe socialiste à la Chambre des représentants aux victimes du soulèvement du 20 juin 1981

La séance plénière mensuelle tenue mardi dernier et consacrée aux questions de politique générale du gouvernement, a été l'occasion pour Amame Choqrane, chef du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, d'évoquer les tristes émeutes qu'a connues Casablanca le 20 juin 1981. Une des périodes sombres dans l'histoire de la lutte du peuple marocain et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes pour la dignité, la liberté et la justice sociale.

Tout en indiquant que le Maroc a connu ces deux dernières décennies un développement tangible, et ce à tous les niveaux, Amame Choqrane a tenu à souligner que les disparités territoriales entre les régions du Royaume constituent l'un des points noirs qui menacent le processus de développement du pays.

Il ne peut y avoir de développement durable avec un impact positif sur toutes les régions du Royaume en l'absence de justice spatiale à même de réduire les disparités entre les différentes provinces et régions du pays, a-t-il fait savoir. Pour ce faire, le gouvernement est appelé à prendre des mesures concrètes, à commencer par mettre en œuvre la régionalisation avancée et doter les régions ainsi que les collectivités territoriales de larges attributions au niveau juridique, financier et administratif leur permettant d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, a souligné le chef du Groupe socialiste. Pour que ce chantier de développement réussisse, a-t-il soutenu, des décrets organiques clairs sont plus que nécessaires et les conseils élus sont appelés à consacrer la plus grande partie des budgets des investissements aux secteurs vitaux tels l'enseignement, la santé, les routes, le désenclavement sans omettre un contrôle strict sur les dépenses et les marchés publics.

C'était l'occasion pour lui de souligner que le hiraq que connaît le Maroc témoigne du manque criant dont souffrent de nombreuses régions, et ce à tous les niveaux. Sans omettre de soulever la question du Maroc utile et du Maroc inutile et ses conséquences négatives qui entravent un véritable développement du pays.

Pour relever le défi de réduire les disparités et de renforcer la justice territoriale entre les différentes régions du pays, il est temps de créer des pôles de développement et d'accélérer le rythme de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration, et ce à travers l'équipement des collectivités de moyens nécessaires.

A la fin de son intervention devant le Parlement, Amame Choqrane s'est interrogé sur le bilan concernant la mise en application de ces politiques, projets, chantiers et programmes dans les différentes régions du pays et sur les mesures que compte prendre le gouvernement en vue de mettre en place la justice territoriale particulièrement dans les zones précaires enclavées et qui manquent presque de tout.