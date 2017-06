Congo-Kinshasa: Bis in idem ?

opinion

Va-t-on vers une fin d'année 2017 qui soit égale si pas pire que celle de 2016 ? Franchement, la question taraude les esprits. Car, le décor planté sur la scène politique par "un groupe d'individus", du pouvoir comme de l'opposition, annonce un décembre 2017 palpitant.

Visiblement, le démon du fétichisme des dates risque de hanter, de nouveau, la République Démocratique du Congo. Car, désormais, tout, alors tout, se cristallise autour de la tenue des élections une année après l'impasse du 19 décembre 2016. Triste retour à la case départ après deux dialogues entre acteurs politiques. Comme pour dire que l'histoire ne saute jamais. Si, par malheur elle saute, elle reviendra exactement là elle avait sauté, pour reprendre son cours normal. Ainsi, pour l'heure, c'est le 31 décembre qui est la nouvelle date fétiche eu égard au compromis trouvé, difficile d'ailleurs, et qui a épargné le pays d'un chaos qui était à la porte.

Dans cette phase, aussi critique, deux camps se dressent peu-à-peu sur l'agora politique Rd Congolais face à cet horizon. D'une part, il y a ceux qui exigent l'organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales cette année même et, de l'autre, il y a tous les autres... Alors que les élections devraient avoir lieu au plus tard en décembre 2017 conformément à l'Accord en son chapitre 4 au point 4, la situation scrutée sur terrain ne présente aucune certitude. Le fichier électoral sera-t-il prêt le 31 juillet comme promis par la CENI de Nangaa tant au dialogue de la Cité de l'Union Africaine qu'aux discussions directes de la CENCO ? Le corps électoral sera-t-il convoqué en octobre au plus tard ? Enfin, y aura-t-il vote en décembre de l'année en cours ? Voilà, en un mot comme en mille, les grandes préoccupations de l'heure.

Les membres des pouvoirs Exécutif et Législatif soutiennent que ces questions reviennent en premier lieu à la CENI, seule institution constitutionnellement habilitée, à s'occuper du processus électoral. Quid des réponses de cette dernière ? Les sémiologues voient déjà un nouveau glissement à l'horizon parce qu'à toutes ces questions, la réponse, la seule qui soit, c'est non, non et encore non. Non ! Le fichier ne sera pas prêt à la fin du mois de juillet parce que l'enrôlement rien qu'à Kinshasa devrait continuer jusqu'en août. Non, le corps électoral ne sera pas convoqué en octobre 2017. Ce, parce que d'après des sources bien renseignées, c'est maintenant en octobre que le fichier électoral devra être disponible.

Si le fichier électoral est prêt en octobre, mieux en septembre, quand seront examinées les lois essentielles au Parlement ? Quid des délais légaux pour le processus allant de l'enregistrement des candidatures au jour de proclamation des résultats, en passant, évidement, par l'étape de l'appel d'offre, de la commande des kits, de la campagne électoral et, aussi, du jour de vote, dépouillement, recours et Cie ? Fort de tout cela, l'on crie déjà à un nouveau glissement d'autant que la crise économique vient renforcer l'épineux problème de financement du processus électoral. Pointé du doigt, la CENI renvoie l'opinion à l'Accord qui répondrait, mieux que quiconque, à la question de savoir s'il y aura élections fin décembre ou pas.

A savoir qu'au fameux chapitre 4, point 4, il est clairement indiqué qu'en cas de couac, il revenait à la tripartite CNSA-CENI-Gouvernement de tabler sur une rallonge rationnelle vers... 2018. Et, il faut signaler que le CNSA se fait toujours attendre. Niet, criait déjà le Rassemblement/Limete dont l'Udps orpheline du lider maximo et le G7 ainsi que la communauté internationale. A ce camp, il faille, désormais, ajouter l'Eglise Catholique qui, à lire le dernier message des Evêques de la CENCO, pourrait envoyer les fidèles dans les rues pour exiger des élections. Par ailleurs, pour le tandem Udps-G7, le 31 décembre est la date d'expiration de l'Accord de la Saint Sylvestre. D'où, aucun glissement ne peut être fait au-delà sur base de ce dernier. En sus, l'option d'un troisième dialogue est rejetée catégoriquement.

Seules les élections sont envisagées. Du côté du pouvoir, c'est la politique du chien aboie, la caravane passe qui est appliquée. Mais, avec la crise au Kasaï, la donne Angola, le retour probable de Moïse Katumbi, les obsèques de Tshisekedi puis, au finish, les enjeux autour des élections en 2017, il appert que la RDC risque bien de connaître une fin d'année particulière. D'où, la question : le pays de Lumumba ne fait-il pas un bis in idem ?

La Pros.