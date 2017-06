Afrique de l'Ouest: La Commission de l'UEMOA invite au respect du Règlement sur le poids et la charge à l'essieu

Elle annonce qu'elle engagera donc un dialogue constructif et déterminant pour l'application effective dudit Règlement, comme elle l'a déjà fait dans le cadre des réunions des ministres sectoriels, tenues en 2009, 2010, 2015 et 2016, toutes suivies de déclarations d'engagement, largement diffusées dans les Etats membres".

"En outre, ajoute le communiqué, les partenaires techniques et financiers, lors des dernières rencontres avec la Commission, ont renouvelé leur détermination à accompagner l'Union dans le développement du secteur des transports, et dans la mise en œuvre effective de la règlementation s'y rapportant".

Elle rappelle que "la pratique de la surcharge engendre une dégradation accélérée des infrastructures routières réalisées avec de lourds sacrifices financiers supportés par les budgets nationaux des Etats et d'importants appuis des partenaires techniques et financiers (PTF)".

La Commission affirme avoir "constaté la prise d'initiatives par certains Etats membres qui suspendent l'application intégrale du Règlement n014/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 portant harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l'Union (R14)".

Dans un communiqué reçu à l'APS, vendredi, la Commission exhorte tous les acteurs à "un engagement soutenu et renouvelé du respect de la réglementation communautaire en vue du développement des infrastructures de transport, condition incontournable pour l'émergence d'une économie régionale compétitive et harmonieuse intégrée dans l'économie mondiale".

