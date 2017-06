Congo-Kinshasa: Lualaba - Plaidoyer pour la réhabilitation de la route Kolwezi-Dilolo

L'administrateur du territoire de Dilolo Evariste Kibawa recommande aux autorités provinciales de Lualaba de lancer d'urgence les travaux de réhabilitation de la route Kolwezi-Dilolo devenue impraticable.

A en croire M. Kibawa, l'Angola d'où proviennent environ 90% des produits de première nécessité consommés à Dilolo, a décidé de ne plus alimenter le territoire de la RDC. Et la ville de Kolwezi, qui pouvait servir de grenier pour Dilolo, est inaccessible à cause du mauvais état de la route Kolwezi-Dilolo, déplore-t-il.

Et si rien est fait pour la réhabilitation de cette route dans le bref délai, les habitants de Dilolo risquent de connaitre la famine, a-t-il alerté, renseignant qu'actuellement, les produits de première nécessité comme le riz, la farine de maïs, le lait, le sel et l'huile végétale se font de plus en plus rares à Dilolo à cause du refus de l'Angola d'exporter ces produits vers la RDC.