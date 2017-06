Togo: L'accès à l'électricité se démocratise

La mise en œuvre opérationnelle a été confiée à la ministre de l'Economie numérique Cina Lawson et à son collègue des Mines et de l'Energie, Marc Ably-Bidamon.

Ce projet permet de fournir de l'énergie bon marché sans avoir à déployer un réseau dense et coûteux en zone rurale. Il permet également de proposer de multiples services via smartphone.

Ces kits se présentent sous la forme d'un panneau solaire relié à une batterie qui permettent donnent accès à une énergie renouvelable et décentralisée pouvant être utilisée comme solution d'éclairage avec lampes LED et pour faire fonctionner de petits appareils électriques (poste de radio, de télévision, etc.) ou pour recharger des téléphones. Le paiement s'effectue par mobile.

