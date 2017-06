Togo: Coup de pouce aux cantines scolaires

A l'instar du Rwanda, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal, le Togo… Plus »

En terme d'impact, l'effet est positif sur les indicateurs scolaires et permet une amélioration de l'état de santé et de nutrition des élèves.

Offrir aux écoliers des repas gratuits favorise un meilleur taux de scolarisation, l'assiduité et l'attention pour un rendement plus efficace.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.