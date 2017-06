Cote d'Ivoire: La Haye - Un député livre des secrets de sa visite à Gbagbo et Blé Goudé

Avant son retour en Côte d'Ivoire, Youté Innocent, le député de Kouibly, a fait parvenir le mercredi 21 juin 2017, à L'Intelligent d'Abidjan, un courrier relatant les grands axes de sa récente visite à l'ancien président Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé, le leader de l'ex-galaxie patriotique, détenus à La Haye.

Dans son courrier, le parlementaire mentionne : « Le député de Kouibly Innocent Youté s'est rendu à la Haye ce jeudi 15 juin 2017 pour rendre visite à son ami de lutte Charles Blé Goudé et au Président Laurent Gbagbo. Cette rencontre qui a débuté à 9h a pris fin à 13h après un déjeuner qu'il a partagé avec ses illustres hôtes. En dehors de ses liens d'amitiés avec le leader de la galaxie patriotique il était porteur d'un message de son groupe parlementaire "Vox Populi » créé depuis le 1er février 2017 et présidé par l'honorable M'Bolo Nando Martin. Ce groupe parlementaire est composé des députés des circonscriptions d'Agboville, de Tafiré, de Gouméré, d'Affery, de Grand- Zattry, d'Akoupé, de Kouibly et de Cocody. Au menu de cette rencontre, la réconciliation nationale, la cohésion sociale cheval de bataille de ce groupe de députés indépendants, libres, engagés, passionnément attachés à la République de Côte d'Ivoire, à leur identité nationale et à leur circonscription respective, mais aussi la libération totale de l'ensemble des prisonniers politiques et le retour des exilés étaient au cœur des discussions. »

Député de la circonscription électorale n°092 (Kouibly, Nidrou, Ouyably-Gnondrou et Totrodrou, communes et sous-préfecture), Youté Innocent s'est félicité d'être le premier élu à rendre visite à Gbagbo et Blé Goudé depuis les législatives du 18 décembre 2016 en Côte d'Ivoire. Il a promis de donner plus de détails sur le contenu de cette visite, dès son retour à Abidjan.