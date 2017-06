Congo-Brazzaville: Vernissage - Les photographies de Vladimir Snatenkov exposées au CCR

Le Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville abrite depuis quelques jours l'exposition des photos sur la Russie du photographe Vladimir Snatenkov. L'ouverture de cette exposition, qui va durer un peu plus de trois semaines, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Russie au Congo, Valery Mikhaylov.

Présentant l'exposition, le directeur du CCR, Sergey Belyaev, a indiqué que Vladimir Snatenkov est un voyageur professionnel russe qui a traversé plus de 140 pays où il a pris des photographies. Il a fait des photos des deux Congo pour les montrer aux Russes et vice-versa, c'est-à-dire qu'il fait aussi des photos des Russie pour les montrer dans les différents pays qu'il a traversés. C'est dans ce contexte que le CCR a exposé les photos sur la Russie que ce professionnel de la photographie a laissées au Congo.

« Notre tâche c'est de faire connaître la Russie. Je pense que c'est une bonne occasion pour que nous voyons les paysages, les villes, les lacs, très diversifiées de la Russie et faire connaître notre pays ici au Congo », a déclaré le directeur du CCR.

Qui est Vladimir Snatenkov ?

Né le 1er juillet 1955, Vladimir Snatenkov est diplômé en sports et histoire de l'Institut pédagogique d'Orenbourg. Il a travaillé pendant 15 ans en tant que professeur d'histoire dans les écoles d'Orenbourg et Leningrad, 20 ans pour le tourisme et l'alpinisme. Voyageur professionnel au cours des 17 dernières années, il a visité plus de 140 pays à travers le monde. Vladimir Snatenkov a terminé son premier projet « dans tous les pays et sur tous les continents ». Depuis 2001, il a commencé à réaliser un nouveau projet « Les mondes de notre planète difficile à atteindre ». Il a coopère avec le musée d'anthropologie et d'ethnographie Pierre-le-Grand à Saint-Pétersbourg (Kunskamera), la société russe géographique, l'institut d'ethnographie de Mikloukhomaklay, l'institut d'Afrique, l'université de l'Amitié entre les peuples, l'éditeur de la grande encyclopédie russe, les revues russes et étrangères.