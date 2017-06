Guinée: Labé - Les citoyens de Songoli ne veulent pas être rattachés à Tarambaly

Le sieur Siradio jusque là était convaincu par le bien fondé de la démarche que Songoli suivait mais fut vite rattrapé par la réalité des choses à savoir que le président de la république a usé d'un droit discrétionnaire que lui confère la constitution et qui n'est en rien attaquable et ensuite qu'il n'est jamais demandé aux citoyens de se prononcer sur ce genre de question concernant un découpage administratif.

Joint au téléphone, le responsable des jeunes Siradio Diallo aussi l'un des porteurs de la fronde a expliqué à notre rédaction qu'il y a une longue tradition de rivalité entre les deux districts et ce,dans tous les domaines (sport,enseignement... .)et que déjà de Taran toute les faveurs qui devaient profiter à Songoli étaient sabotées. Donc pour notre interlocuteur qui se disait investi de la confiance de toutes les couches et de tous les secteurs de Songoli pour qui il n'était pas envisageable de se retrouver sous la coupe du rival traditionnel qui n'hésitera pas abuser de sa position à la première occasion.

