Guinée: Actu solidarité - Orange Guinée aux côtés des fidèles musulmans pour le mois de Ramadan

Pour ce mois de Ramadan 2017, Orange Guinée, fidèle à ses valeurs de générosité et de partage et de solidarité, a communié avec les fidèles musulmans de Kaloum et de Dixinn pour la première étape de sa tournée.

Une tournée qui conduira les équipes d'Orange au sein des maisons des jeunes et mosquées des 5 communes de la capitale parrainées par des employés de la société, pour y distribuer des denrées alimentaires composées de sacs de riz et de sucre.

A la maison des jeunes de Kaloum, c'est le Directeur Marketing et Communication d'Orange Guinée, Alhassan Agackqui procèdera à la remise d'une demi tonne de riz ainsi que des sacs de sucre, au grand bonheur des associations de jeunes, femmes et autres OGN affiliées. Il rappellera par ailleurs combien de fois il est capital pour Orange Guinée d'être auprès des populations Guinéennes durant les moments de l'année qui sont importants pour eux. Le Directeur Communal de la jeunesse de KaloumM. Mamady Sylla en recevant les lots, remerciera la délégation en ces termes : « ... ces denrées arrivent à point nommé, nous sommes surtout touché par l'intention qui a animé Orange pour apporter du sounakati aux jeunes de Kaloum durant ce mois saint. Nous remercions la société pour ce geste et pour toutes les actions qui sont entreprises pour désenclaver le pays. »

Ensuite, la délégation s'est rendue dans la grande mosquée de Boulbinet, un des plus anciens et emblématiques quartiers de la commune de Kaloum. C'est l'imam Ratib de la mosquée, qui accueillera les volontaires d'Orange venus déposer une tonne de riz et une demi-tonne de sucre aux fidèles musulmans du quartier, fortement mobilisés pour la circonstance. Il a à son tour félicité l'opérateur pour le geste, et promis en faire profiter le maximum de personnes.

La deuxième étape de la tournée à conduit la délégation d'Orange dans la commune de Dixinn, précisément à la maison des jeunes, où ils étaient nombreux et impatientsà recevoir l'opérateur. Ici, c'est le chef de quartier de Dixinn Port, M. Aly Bangoura qui prendra la parole au nom des jeunes pour remercier Orange : « ... ce geste ne nous surprend pas de la part d'Orange Guinée, qui a déjà beaucoup fait pour les populations les plus vulnérables à travers tout le pays, nous suivons vos actualités de près. Nous vous remercions infiniment et prions pour le rayonnement de vos actions en faveur des Guinéens ».

Cette première tournée a pris fin avec la remise d'une tonne de riz et d'une demi-tonne de sucre aux fidèles musulmans de la mosquée de Bellevue. L'imam Ratib Idrissa Sylla remerciera la délégation avant de faire des bénédictions pour la société et l'ensemble de ses employés.

Il faut signaler que la Fondation Orange Guinée a aussi apporté durant ce mois saint, son soutien aux sœurs missionnaires de la charité dans leurs actions en faveur des femmes et enfants en situation difficile. Un chèque de 30 millions de francs guinéens a été offert pour participer aux efforts de lutte contre la malnutrition, et la prise en charge des femmes venant des zones rurales, et souffrant de problèmes de santé graves.

Les remises de denrées alimentaires se poursuivront dans les différentes communes de la capitale pour encore plus de partage et de solidarité envers les populations guinéennes.