Guinée: Préparatifs de la Fête de ramadan - Les citoyens confrontés entre cherté de la vie et flambée de prix

À quelques jours de la fête du mois saint de ramadan, le plus grand marché est inondé par d'articles divers, des vendeurs et acheteurs se bousculent. Un reporter d'aminata. com a fait un tour de ce grand marché du pays.

À la rentrée principale de ce grand marché considéré comme le poumon économique du pays, les articles divers sont étalés de gauche à droite pour l'attraction de la clientèle. Acheteurs et vendeurs dénoncent la cherté des prix. C'est comme le cas du jeune, Abdoul Karim Baldé: 'Je suis venu au marché de Madina pour acheter des habits pour mes jeunes frères. Les prix des articles divers sont mitigés. J'ai acheté des chaussures chers une paire à 60.000fg imaginer combien de fois nous sommes confrontés à des difficultés pour la célébration de cette fête. J'espère que la fête sera belle malgré les obstacles du marché. » explique t-il.

Aboubacar Sylla est sortant d'université, il se réjouit de la fin très prochaine du mois saint: « les préparatifs de la fête de ramadan vont bon train, malgré la conjoncture on se bat pour acheter les habits des enfants et nous même. Aussi avant tout la santé et je remercie le tout puissant Allah dans ce sens durant ce mois Saint de ramadan je ne suis pas tombé malade. Et je crois que fête aura lieu le dimanche ou lundi. dans la joie et dans la convivialité parce que le ramadan a été a compris par la puissance de Dieu » .

De son côté, l'une des vendeuse de bazin, Fatoumata Dialllo, s'est confiée à Aminata.com: « Il y a des qualités de bazin que nous avons envoyé cette année pour la fête de ramadan , dont le prix se négocie entre 600.000fg. Quand des clients viennent demander les prix à cause de la conjoncture ils quittent les lieux. Donc les bénéfices sont misérables. Je suis inquiète de cette situation qui complique même le quotidien des uns et des autres. La fête n'est belle que si les clients achètent beaucoup nos marchandises. Mais tout le monde parle de la cherté de la vie »