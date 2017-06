Guinée: Kabiné Komara honoré par le Président Macky Sall et son gouvernement

Il y a lieu de signaler que 4 jours auparavant, c'est le ministre de l'Intégration Africaine Mr Khadim Diop qui a remis à l'ancien Premier ministre guinéen, au nom de son gouvernement, la médaille de Mérite pour ce qu'il a appelé « La Contribution exceptionnelle de Komara à la cause de l'intégration africaine et sa notoriété continentale ».

En réponse, Kabiné Komara, le récipiendaire de la plus haute distinction honorifique du Sénégal, a exprimé toute sa gratitude, celle de sa famille et de son pays la Guinée pour cette haute distinction. Lors de la cérémonie, Kabiné Komara était accompagné de son épouse Maciré Camara.

On se souvient de l'hommage appuyé que le Président sénégalais avait rendu le 17 mai dernier à Conakry à Kabiné Komara dans son discours de clôture qu'il avait prononcé lors de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l' Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal en sa qualité de nouveau président en exercice de l'organisation.

