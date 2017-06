Ile Maurice: Commission drogue - Les Jeeva se murent dans le silence

Six heures. C'est le temps qu'a duré l'audition, par visioconférence, du témoin Antonius Theodorous… Plus »

Mais selon Goolam Jeeva, oncle de la condamnée, lorsque cette dernière a été arrêtée, Raouf Gulbul l'a approchée pour la défendre. «Je ne l'ai jamais payé. Mo mem pa koné kot linn gagn mo niméro.» Lorsque son passage devant la commission est évoqué, il se mure dans le silence. Sauf pour préciser qu'il n'a plus de contact avec sa nièce et les autres membres de sa famille depuis cette affaire.

Son frère, Altaf, avait aussi été arrêté et avait passé 14 mois en prison. Ce dernier est resté avare de commentaires. S'il a confirmé avoir accompagné sa sœur à plusieurs reprises à la prison, pour rendre visite au présumé cerveau d'un vaste réseau de trafic de drogue et avoir reçu de l'argent, il ne s'étend pas sur les conditions de ces visites. Sauf pour confirmer que Parwiza était amoureuse du détenu. Il n'a pas non plus avancé les circonstances suivant lesquelles il a retiré ses propos contre Peroomal Veeren, ni les liens que sa sœur entretenait avec la mère de celui-ci.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.