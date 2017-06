Cameroun: Un corps recherché depuis 16 ans

Après son décès survenu en effet le 11 novembre 2001, Etienne Alo'o Mve septuagénaire et père de huit enfants a été déposé à la morgue de l'hôpital Jamot en 2001. Le jour convenu de la levée du corps, en plus du chagrin de la séparation, les enfants d'Etienne Alo'o Mvé sont pris d'émoi. Ils ne reconnaissent pas le corps qu'on leur présente. Depuis lors, la famille ne l'a officiellement jamais retiré suite à une mystérieuse disparition.

Par le passé, celle-ci avait déjà repoussé un corps qu'elle disait ne pas reconnaitre. En fait, on se replonge ici dans une histoire rocambolesque. En publiant un communiqué anodin, l'hôpital Jamot, peut-être sans le vouloir, vient en effet de remuer l'une des affaires les plus scabreuses de la chronique des faits divers au Cameroun. Une affaire déjà ponctuée d'une foison de procès.

