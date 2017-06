Cameroun: Coupe des Confédérations 2017 - Les Lions pourront-ils vaincre l'Allemagne ?

Les Lions restent une équipe moyenne, dépourvue des moyens conséquents, pour être à la hauteur des équipes à la réputation mondiale. Même sur le plan africain, malgré leurs attributs de champions d'Afrique en titre, les Lions ne pourraient se prévaloir d'une suprématie certaine. Une victoire des Lions Indomptables contre l'Allemagne relèverait d'une gageure. Sans doute tel n'est pas l'avis des fanatiques et autres inconditionnels, bernés par la politique de l'autruche, qui consiste délibérément à se voiler les yeux pour ne pas voir le danger en face. Et Hugo Broos s'illustre justement par cette politique.

Autant le dire, les attaquants camerounais ne sont malheureusement pas des buteurs de race. Ce sont des buteurs occasionnels. Le match contre l'Australie par exemple se serait soldé à l'avantage des Lions Indomptables si Vincent Aboubakar ne s'était pas illustré par de nombreux ratés. Et il en a l'habitude. Il y'a bien longtemps, les Lions n'ont pas réussi à inscrire plus de deux buts au cours d'une rencontre officielle. Sur la base de ce qui précède, il serait fort hasardeux de miser sur une victoire camerounaise contre l'Allemagne. C'est vrai que l'équipe allemande, telle qu'elle nous apparaît ne semble plus être véritablement un foudre de guerre.

