Togo: 12 OSC appellent les juges à "dire le droit" et à rendre "une vraie justice"

Foly SATCHIVI et AMAGBEGNON Marius, les deux derniers du groupe d'étudiants arrêtés suite aux mouvements d'humeur des 14, 15 et 16 Juin derniers sur le campus universitaire de Lomé, passent en procès ce lundi 26 Juin 2017.

Très alertes sur ce dossier, 12 organisations de la société civile togolaise à travers un nouveau communiqué disent que " c'est avec une extrême attention que nous suivons l'évolution de l'affaire des étudiants arrêtés par les forces de l'ordre et de sécurité lors des mouvements d'humeur des 14, 15 et 16 juin 2017 sur le campus universitaire de Lomé et déposés à la prison civile de Lomé".

"Tout en exprimant notre entière satisfaction face à l'acquittement le 19 juin 2017 des sept ( 7) étudiants sur les neuf ( 9 ) détenus à la prison civile de Lomé, notre joie ne saurait être complète tant que les deux étudiants non encore jugés soient toujours maintenus en détention en dépit de leur état de santé très critique et inquiétant", poursuit le communiqué.

Remerciant " tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'apaisement de la situation", et se réjouissant "de l'impartialité et de l'indépendance de la justice togolaise qui a su prouver aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'elle est capable de dire le droit et de rendre une vraie justice à l'issue d'un procès équitable et juste si elle le veut bien", ces OSC invitent "les juges à faire preuve le 26 juin 2017 de la même impartialité et indépendance qui les ont animés lors de l'audience du 19 juin 2017 au cours de laquelle, tous les détenus étudiants jugés ont été acquittés".

Pour finir, ce collectif des OSC (SP- BT, REJADD -TOGO, CRAPH, Novation Internationale, Action Sud, AJAAH, Mouvement Nouveau citoyen, Ton de la Jeunesse Patriotique, Mouvement Patriotes Togolais, CGLTE, MDE et Ong MED, lance "un appel pressant à toutes les bonnes volontés, avocats, juges, associations estudiantines et à toute la population togolaise à rester mobilisés jusqu'à la libération des deux étudiants, Foly SATCHIVI et AMAGBEGNON Marius, toujours détenus à la prison civile de Lomé.