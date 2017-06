Sénégal: Un chercheur salue la contribution de Barham Diop au développement des sciences islamiques

Considéré comme un éminent islamologue qui s'exprimait avec modestie et éloquence à travers des causeries et conférences islamiques au Sénégal, au Maroc, en Europe et aux Etats-Unis, Barham était le président national de la Jamhiyatu Ansaarud-Dîn, l'association fondée par Cheikh Ibrahim Niasse dans les années 40. Celle-ci regroupe tous ses disciples.

Pr Ibrahim Mahmoud Diop était un fidèle disciple et secrétaire particulier de Cheikh Ibrahim Niasse dit Baye Niasse pendant un quart de siècle. Il était par ailleurs le secrétaire général de la Ligue (Rabitatou) des Oulémas du Maroc et du Sénégal (ROMS) de 1985 à 2014.

"De 1984 à 2014, Oustaz Barham faisait partie des animateurs des causeries religieuses de haute facture scientifique organisées par Son Altesse le Roi du Maroc devant un public composé d'érudits et d'universitaires de notoriété reconnue, chose très rare pour un étranger si on interroge l'histoire de ces conférences du mois de ramadan du Roi du Maroc", fait-il valoir.

Cheikh Ibrahima Diop indique que c'est à la fin de "cette conférence exceptionnelle que sa majesté le roi Hassan II, ému de la brillante prestation de Cheikh I. Mahmoud Diop", a pris des décisions importantes parmi lesquelles la création de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal (ROMS) pour l'amitié et la coopération islamique.

Par la suite, explique-t-il, "le Pr Ibrahima Mahmoud Diop développera des relations et échanges scientifiques avec les autorités religieuses du royaume en participant à des congrès, en animant des conférences de haut niveau dans les universités marocaines et ceux, sur des thèmes d'actualité concernant l'islam".

"Dans son intervention au cours de l'audience accordée par Sa Majesté, Le Roi Mohammed V, Oustaz Barham Diop lui avait fait des propositions allant dans le sens du renforcement de la coopération Sénégalo-marocaine, non seulement dans le domaine religieux mais aussi du point de vue culturel, social et surtout scientifique", ajoute-t-il.

Diop fils, doctorant en sciences islamiques à l'Université Mohamed V de Rabat, rappelle que "le professeur émérite Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop (ra), alors secrétaire particulier du Pôle Cheikh Ibrahim Niasse, se rendait régulièrement au Maroc avec son maître et guide pour assister à des rencontres internationales (colloques, congrès, symposiums, etc.)".

"A l'image de son seul et unique maitre, son père spirituel Cheikh Ibrahim Niasse (ra), le maître a œuvré au raffermissement et au renforcement des relations sénégalo-marocaine", Cheikh Ibrahima Diop, également fils de feu Barham Diop. .

"Cet homme, comme seuls les grands détiennent le secret, a grâce à son aura exceptionnel contribué de manière déterminante, au développement des Sciences islamiques et à l'élévation spirituelle de plusieurs musulmans d'ici et d'ailleurs", écrit-il dans une contribution dont copie a été remise samedi à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.