Sénégal: Marché Castor - Les prix des denrées flambent

En bravant la canicule ambiante qui sévit ce vendredi, à Dakar, pour faire ses emplettes au marché Castor, à quelques jours de la Korité, Ramatoulaye Guèye pensait faire de bonnes affaires.

Hélas ! A sa grande surprise, les prix de certaines denrées ont flambé. Elle se lance alors dans d'âpres marchandages face à des commerçants durs en négociations et peu enclins à faire des concessions comme Issa Diop, vendeur de poivrons. « Si le poivron vert coûte cher, c'est parce que le prix appliqué bord champ l'est aussi. Sans oublier le coût du transport car je m'approvisionne à Mboro », se justifie le jeune commerçant. Finalement, il concède une réduction de 50 FCfa à sa cliente Ramatoulaye. Elle débourse 750 au lieu de 800 FCfa pour le kg de poivron vert. Et pourtant, renseigne cette mère de famille, la quarantaine, il y a encore quelques jours, le kilogramme de ce condiment s'échangeait contre 500 FCfa. Une hausse de près de 40 % qu'elle a du mal à comprendre et qu'elle est pourtant obligée de débourser. « Je ne peux pas me passer du poivron car c'est un condiment essentiel pour le repas de la Korité. Je suis donc obligée de l'acheter à ce prix. De toute façon, c'est toujours la même situation à la veille des fêtes religieuses. Les prix augmentent », regrette-elle, en se faufilant entre les dédales du marché Castor.

Un marché qui, cet après-midi de forte chaleur, n'enregistre pas une grande affluence. Mais pour passer entre les étals achalandés, il faut parfois jouer des coudes du fait de l'étroitesse des lieux. Ici, comme à chaque veille de fête religieuse ou d'un grand événement, les prix des denrées connaissent une hausse vertigineuse.

Le sac de pomme de terre passe 6.000 à 11.000 FCfa

C'est le cas pour la pomme de terre. Le sac, selon Nafissatou Ndir, une cliente désemparée trouvée dans la boutique du grossiste Assane Lô, est passé du jour au lendemain de 6.000 FCfa à 11.000 FCfa. Le prix du sac de 50 kg d'oignon a connu la même tendance haussière passant de 4.500, il y a deux semaines, à 7.500 FCfa, toujours selon elle. S'il ne trouve pas d'explication à la hausse du prix de l'oignon, pour celui de la pomme de terre par contre, le grossiste semble avoir des arguments. « La vérité, c'est qu'il n'y a même pas de pommes de terre sur le marché. Cela s'explique par le fait que le seul producteur local actuel est en rupture de stock. Il avait assuré pouvoir approvisionner le marché suffisamment, malheureusement une partie de son stock a pourri.

Alors que les importations avaient été arrêtées par les autorités », explique Assane Lô. Devant sa boutique, un petit stock de pommes de terre à moitié altérées est écoulé à vil prix. Malgré la qualité douteuse du produit, Awa Fall a préféré s'approvisionner quand même. « Il y a risque de pénurie, donc vaut mieux me contenter de cela », dit-elle, avec un sourire un peu forcé. Pour elle, il est temps que les autorités régulent les prix à la veille des fêtes. Le diktat des prix des commerçants sonne à ses yeux, comme un chantage qui ne dit pas son nom. « Ils savent que nous n'avons pas le choix alors ils font ce qu'ils veulent », ajoute-t-elle.

Comme l'oignon et la pomme de terre, d'autres condiments qui entrent dans la préparation du repas de la Korité ont vu leur prix augmenter. C'est le cas de l'ail. Et le prix varie selon qu'il est égoussé ou non. Selon le commerçant Abdou Ndiaye, le kilogramme d'ail égoussé coûte 3.000 FCfa, le non égoussé coûte 2.500 FCfa. A l'en croire, cette hausse du prix de l'ail est intervenue bien avant l'approche de la Korité. Le kilogramme de poivre s'écoule à 4.800 FCfa alors que celui du piment à 3.500 FCfa. « Les prix de ces deux condiments sont restés stables », confie le commerçant.

Pour son compère Dieng Salla, la hausse des prix est de la faute des grossistes qui, du jour au lendemain, les augmentent. « Nous sommes alors obligés de répercuter la hausse sur le prix de revente », se défend-il. Et pourtant, si l'on en croit Mamadou Bâ, vendeurs de légumes, il y a certains produits qui ont même connu une baisse. Il cite la carotte dont le prix est passé de 700 à 600 FCfa et du navet qui est passé de 850 à 800 FCfa. En homme d'expérience, ce commerçant d'origine guinéenne fait remarquer que les hausses les plus importantes sont constatées plus à la veille de la Tabaski qu'à la veille de Korité. Petite ou pas, ce qui est constant, c'est qu'il y a hausse des prix des denrées au grand bonheur des commerçants, mais au grand dam des consommateurs.