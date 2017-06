Sénégal: Génération Foot - Les secrets d'une réussite

Comme tout club promu, l'ambition de Génération foot était le maintien. Mais chemin faisant, les Académiciens ont constaté qu'il était possible de brûler les étapes. Ce, d'autant que c'est à la mode depuis quelques trois saisons au Sénégal.

Le dernier exemple est l'Us Gorée, champion sortant dès son retour dans l'élite après quelques années de purgatoire. A la base de cet exploit marqué par une large domination du championnat dès leur première expérience dans l'élite, l'organisation interne a joué un rôle capital.

Outre ses infrastructures, l'Académie de Deni Biram Ndao a fait la différence grâce à son approche très professionnelle. A Génération Foot, aucun détail n'est laissé au hasard dans la préparation des matches. Ainsi, le sacre est arrivé certes plus tôt que prévu, mais mérité. En tous cas, les statistiques le prouvent. Outre l'avance de 10 longueurs au sommet, ils détiennent la meilleure attaque et le meilleur buteur. D'un coup d'essai, Génération Foot a réussi le coup de maître. Pour une première expérience dans l'élite, l'équipe a fait plus que tutoyer les présumés « grands » de la classe. Après un faux pas d'entrée (1-2) à domicile, face au Casa Sports, le 5 novembre 2016, le vice-champion en titre de la Ligue 2 et second promu de la précédente saison s'est aussitôt relancé à Saint-Louis (4-3) contre la Linguère lors de la 2e journée.

« Et c'est à partir de la 8e journée qu'on a commencé à y croire après notre victoire contre Gorée (2-0), le champion en titre », retient Abdoulaye Sarr, le directeur technique du club. Naturellement satisfait de la performance de ses protégés, l'ancien coach des Lions reconnaît cependant, qu'en début de saison, il ne s'attendait à ce sacre prématuré. « Vu le travail qui se fait ici, on a dit que l'objectif dans un premier temps, c'est le maintien et on a toujours travaillé ainsi. Mais, chemin faisant, on a constaté que le sacre était dans nos cordes. Et je pense que c'est un objectif assez mesuré parce qu'on ne pouvait pas arriver de la Ligue 2, trouver des équipes rompues à la tâche et décréter le titre de champion comme objectif. Ce serait vraiment trop ambitieux, voire manquer de respect au football. Le maintien, c'était dans nos cordes parce que ce que nous faisions depuis quatre ans pouvait nous permettre de penser au maintien ».

Et c'est depuis la 8e journée, quand ils ont occupé la première place que l'espoir a commencé à prendre forme, même s'ils n'entendaient pas mettre trop de pression sur les frêles épaules de leurs jeunes joueurs. En effet, malgré la suite des bons résultats enregistrés, notamment face aux ténors de la Ligue 1 dont NGB Niary Tally entre autres victimes des Académiciens, « l'objectif était toujours le maintien », d'après Abdoulaye Sarr qui se veut modeste.

Malédiction du titre de champion

Depuis quelques saisons, le titre de champion du Sénégal ressemble à un cadeau empoisonné. C'est une malédiction pour le détenteur qui a non seulement la peine à le conserver, mais à défendre sa place dans l'élite. Les cas de l'As Pikine, de l'As Douanes sont édifiants. En attendant le cas de l'Us Gorée qui n'a pratiquement plus son destin en mains. Mais le directeur technique de Génération Foot a son analyse de cette situation. « Avec ma modeste expérience, je crois qu'on n'a pas encore des clubs assez forts. On a des joueurs talentueux, mais c'est au niveau des clubs où se situe le vrai problème. Des clubs qui, à y voir de très près, n'ont pas de vrais patrimoines et qui dépendent des infrastructures de l'Etat. Il s'y ajoute que sur le plan global, la prise en charge des joueurs sur le plan diététique pose problème ». Partant de son expérience avec le Diaraf, « un club traditionnel », il pense que les clubs ont encore beaucoup d'efforts à faire.

Avoir certes des joueurs talentueux ne saurait suffire pour être fort et aller à la conquête de l'Afrique. Ce que je remarque dans certains pays, il y a au moins une locomotive, ou deux à trois clubs qui tirent les autres vers le haut. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Sinon avec l'avènement des centres de formation, on peut se donner de l'espoir dans ce sens, mais les centres de formation ont pour vocation de former des joueurs destinés à être expatriés. Et cela pose problème. Un champion au Sénégal, dès la saison suivante, perd tous ses meilleurs éléments. Il faut donc recommencer. Donc c'est un éternel recommencement. Alors si on n'arrive pas à stabiliser nos effectifs, je pense que ce serait utopique de penser faire du chemin en Afrique. A l'interne, il y a des problèmes à régler. Les clubs n'ont pas de patrimoine, ils n'arrivent pas à stabiliser leur effectif. Ainsi, ils n'ont pas le temps de mettre en place beaucoup plus de cohésion dans leur jeu. Alors, si le club champion n'arrive pas à conserver son effectif, même si l'entraineur reste, ce n'est pas une garantie. Les clubs qui gagnent en Afrique ont leur propre patrimoine », persiste-t-il.

Autant de préalables que son nouveau club est en train de mettre en place pour éviter non seulement de subir le même sort que ses prédécesseurs au trône, mais faire mieux en Afrique. En tous cas, il veut d'abord poser les bases du succès en partant de son « expérience en Afrique » pour réussir une campagne internationale. Dans son Académie, il assure que les pensionnaires sont dans de bonnes conditions pour réussir les meilleures performances.

« Ils sont pris en charge sur tous les plans dans un cadre social, médical », rassure M. Sarr pour justifier les performances de son équipe.

Records effacés

En plus de la domination des débats, Génération Foot est en voie de battre tous les records. Avec dix points de différence sur son dauphin, le Gfc, Génération Foot est sur un nuage. Depuis l'avènement du football professionnel au Sénégal, rares sont les champions qui ont autant survolé une édition.

A 54 points, (en attendant son dernier match de cet après-midi contre son dauphin) et une meilleure attaque forte de 49 buts et, cerise sur le gâteau, le meilleur buteur de la saison, Ibrahima Niane (16 buts) qui vise aussi un autre record, Génération Foot est un beau champion. En fait, les dirigeants ont pris l'option, à un moment donné, de sacrifier les autres fronts pour mieux se concentrer sur le championnat. Pour rappel, ils sont détenteurs de la Coupe du Sénégal en 2015 face au Casa Sports. Et pour la Ligue des champions, Abdoulaye Sarr se veut ambitieux mais il reste un peu prudent.

Il attend de réunir les moyens qu'il faut pour fixer ses ambitions. « J'attends de connaître le budget qui sera arrêté par le Conseil d'administration pour me prononcer sur ses ambitions en Afrique ».