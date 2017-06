Madagascar: Développement - Le soleil se lève au Sud

Mettant en exergue le fait qu'auparavant, le trajet sur la RN9 se comptait en jour, et qu'actuellement, il ne se compte plus qu'en heure, le président de la République a déclaré : « La vitesse à laquelle nous pouvons désormais rouler sur cette route, prouve que la concrétisation du développement accélère, également. La route contribue, par ailleurs, au désenclavement et favorise la réconciliation ». Le président de la République, durant son raid de développement dans le Sud, a mis en exergue « la cohérence et la complémentarité », des projets lancés dans la région Sud-ouest.

Juste après, le chef de l'État et sa suite ont mis le cap sur Tanandava, dans la région Sud-Ouest, où il a lancé la deuxième phase du projet d'extension du Bas Mangoky, en aval de la prise d'eau, de Bevoay, inaugurée l'année dernière. Au final, le projet Bas Mangoky devrait irriguer en eau un large périmètre agricole. Le potentiel de récolte est estimé à 44 000 tonnes de paddy, et à 2 400 tonnes de pois du cap, par exemple.

