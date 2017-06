Ile Maurice: Logés, nourris et blanchis à l'école

Six heures. C'est le temps qu'a duré l'audition, par visioconférence, du témoin Antonius Theodorous… Plus »

Après les cours, les pensionnaires potentiels auront le choix entre plusieurs activités extracurriculaires. Ils pourront aussi en profiter pour s'installer dans la salle commune où ils pourront, entre autres, s'atteler à des activités en groupe. Le couvrefeu est estimé à 21 heures et, après cette heure, ils n'auront plus le droit de quitter leur dortoir sauf dans des cas exceptionnels. Les chambres des filles et celles des garçons sont séparées, indique-t-on, par le bureau du surveillant et la salle de repos des professeurs. Quant à la santé des élèves, pas lieu de s'inquiéter ; une infirmière résidera en permanence au sein de l'établissement. Un chef sera aussi présent afin de concocter de bons petits plats aux locataires. Tout compte fait, ces derniers ne voudront peut-être même plus retourner à la maison !

Les occupants des lieux ne se plaindront certainement pas de leur chambre. Celles-ci sont, par ailleurs toutes, identiques, avec des murs blancs, des grandes fenêtres aux cadres bleus et une salle de bain. Lit, étagère, lampe de lecture, garde-robe et bureau, ce sera le lot de chaque élève. Deux pensionnaires devront par ailleurs partager une chambre. Soutien moral ? Ami pour la vie ? La question se pose ! Ce qui est sûr ce que ces chers élèves ne se sentiront pas seuls.

Pouvoir permettre à ses élèves de rester en pension à l'école, c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis quelques années déjà. Et Michael Dunleavy, directeur de la Northfields International School, semble être prêt pour ce nouveau défi. Une «Boarding School» permettra aux enfants dont les parents voyagent beaucoup de séjourner au sein de l'établissement. De même que d'accueillir des élèves venant de l'étranger. Les dortoirs sont en phase de finalisation pour accueillir les petits pensionnaires à la prochaine rentrée, en août. L'express y a accompagné des élèves de l'établissement et leurs parents lors d'une visite des lieux. Les petits pensionnaires ne devront pas aller loin pour rejoindre leur chambre après les cours. Un étage a été ajouté au bâtiment original pour abriter les chambres, au nombre de 16. La construction d'un autre bâtiment est prévue dans un deuxième temps, dépendant du succès de ce concept.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.