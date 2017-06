Ile Maurice: Affaire Boskalis - «J'ai rencontré un avocat mauricien à Genève», dit de Goede

Six heures. C'est le temps qu'a duré l'audition, par visioconférence, du témoin Antonius Theodorous de Goede, vendredi 23 juin. Cela, dans le cadre de l'affaire Boskalis, où Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, deux anciens cadres de la Mauritius Ports Authority, sont accusés d'avoir accepté des pots-de-vin de la firme néerlandaise Boskalis. Le témoin a révélé qu'il avait rencontré un avocat mauricien à Genève.

Antonius Theodorous de Goede, Enterprise Architect à Boskalis, a indiqué qu'il avait été chargé par un homme de loi de sa compagnie de se rendre à Genève, en 2012. Cela, en compagnie de Jan Cornelis Haak et de deux avocats. Il a soutenu que la firme a réservé son billet d'avion mais qu'il ne se souvient pas du nom de l'hôtel dans lequel ils ont séjourné. Et là-bas, «j'ai rencontré un avocat et deux policiers mauriciens», a affirmé le Néerlandais.

Selon le témoin, l'avocat serait Me Sanjeev Ghurburrun, mais il n'est pas sûr. D'ajouter que ces Mauriciens se trouvaient dans le même hôtel que lui. Antonius Theodorous de Goede a, par la suite, pris l'avion pour Maurice et il y est resté pendant une semaine. «J'ai séjourné dans un hôtel côtier, mais je ne sais pas qui a payé les frais.»

Le Néerlandais a également été appelé par l'adjoint au Directeur des poursuites publiques, Me Rashid Ahmine, assisté par Mes Jean-Michel Ah Sen et Rishi Hurdowar, à produire cinq courriels. Ces documents ont été contestés en cour par la défense. Me Said Toorbuth, avocat de Siddick Chady, a, lui, procédé au contre-interrogatoire du témoin. Ce dernier a maintenu que c'est lui qui a récupéré ces courriels en 2012, même s'ils étaient sur l'ordinateur d'une autre employée, Angela Kok. «This document comes personally from Peter Boer and was retrieved by myself.» D'ajouter qu'Angela Kok «n'était pas présente lorsque les courriels ont été récupérés».

Le contre-interrogatoire a, par la suite, été interrompu par Me Said Toorbuth, qui a remarqué la présence d'un avocat aux côtés d'Antonius Theodorous de Goede. Le Néerlandais a alors affirmé : «Since the beginning, there is a visitor in the court who is sitting next to me.» Ce à quoi Me Toorbuth a répliqué : «The evidence is tainted ab initio.»

Le procès se poursuivra avec le contre-interrogatoire du témoin néerlandais par Mes Antoine Domingue, Senior Counsel, et Siddhartha Hawoldar, qui représente Prakash Maunthrooa. Une date sera fixée le 13 juillet par la cour de Rotterdam pour poursuivre l'audition.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa sont poursuivis pour corruption et entente délictueuse respectivement dans cette affaire. Ils sont accusés d'avoir obtenu des pots-de-vin afin de favoriser la firme Boskalis par rapport à un contrat pour le dragage du Canal Anglais, dans le port. Les deux représentants néerlandais, Haak et Goede, avaient affirmé avoir remis à Siddick Chady 30 000 dollars américains et 55 700 euros.