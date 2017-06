Congo-Kinshasa: Taekwondo - Le pays disqualifiée pour non-paiement des frais de participation

«C'est que nous vivons en Corée pour les Congolais est déplorable. Ce n'est pas normal que le Taekwondo de la RDC soit disqualifié pour un problème d'argent. En partant de la Tunisie où je me prépare, j'ai cru que ce problème avait été réglé. De retour d'une longue suspension, je suis vraiment déçue de ce qui m'arrive. Pas de paiement, donc pas de badge, non plus de chambre, sans parler de nourriture. Le gouvernement peut-il faire quelque chose pour que mes partenaires de la sélection montent sur le tatami, même si pour moi, c'est trop tard.»

Parker Bolili, Fiston Lumu Tshimanga et John Mika Kalikat, évoluant respectivement en Tunisie, en France et en Allemagne sont sous-logés par les autres délégations.

