Togo: Allah le miséricordieux

'Je voudrais au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre vous souhaiter une joyeuse fête de l'Aïd et adresser mes vœux de bonheur et de paix à votre population. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, daigne accepter les ardentes prières pendant cette période de dévotion', écrit le chef de l'Etat dans des courriers adressés, notamment, aux présidents de Côte d'Ivoire, de Tunisie, de Mauritanie, du Sénégal, de Djibouti, du Tchad, du Mali, du Niger, du Soudan, du Gabon, d'Egypte, d'Irak, d'Iran, du Pakistan, au roi Maroc, à l'émir du Qatar, au roi de Jordanie et au président de l'Autorité palestinienne.

