Angola: La restauration de la Forteresse de Penedo sauvegarde l'histoire du pays

La forteresse de São Francisco de Penedo, qui était ainsi appelée, a commencé à être construite dans la première moitié du XVIIe siècle, et la désignation de Penedo est due à l'utilisation de blocs qui existaient près de la plage, qui a rendu possible la construction d'une petite fortification.

La ministre a également ajouté que la restauration visait aussi à mettre à la disposition des jeunes, qui constitue une partie importante de la population active, des informations pour qu'ils aient une vision claire de l'histoire du pays et en particulier du patrimoine historique et culturel.

«La préoccupation fondamentale du Chef de l'Etat est d'assurer les bonnes conditions idéales visant à créer un espace d'activités pour l'Association des Processus de 50, ce qui implique nécessairement la récupération de cet immeuble et le mettre à la disposition de la Direction nationale des musées qui se chargera de créer les conditions matérielles et techniques nécessaires à la mise en œuvre d'une structure muséologique », a-t-elle réaffirmé.

Carolina Cerqueira augure que les Angolais profitent à l'avenir d'une unité muséologique qui contribuera énormément à la connaissance des faits essentiels des luttes nationales, et à l'étude et la diffusion de l'histoire ancienne et contemporaine.

La gouvernante, qui parlait à l'acte de consignation de contrat de construction à la société Mota-Engil, a dit qu'avec le début des travaux de restauration, nous témoignons le début d'un programme qui repose d'une part, sur la récupération du patrimoine physique de l'immeuble qui est la forteresse et, d'autre part, sur sa récupération historique et mémoriale.

