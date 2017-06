Sénégal: Professionnalisation des métiers de l'agriculture - L'ONFP valide le titre de conducteur d'engins agricoles

Auparavant, Ndiaga Ndiaye, agent de la Saed dans une présentation, a insisté sur les avantages en termes d'emplois dans ce secteur de la conduite des engins agricoles. Sous ce rapport, il a indiqué que la venue des 2000 tracteurs annoncés par l'État va nécessiter le recrutement de 4000 personnes pour assurer la gestion. À cela s'ajoute également, selon toujours lui, la possibilité pour l'ouverture des ateliers d'entretiens et de réparation de ces engins et des magasins de vente de pièces détachées.

S'exprimant lors de cette rencontre tenue en présence des acteurs du secteur agricole dont les agro-industries, des représentants de la Société d'aménagement et d'exploitation du delta (Saed) et des entreprises, Sanoussi Diakité, directeur général de l'Onfp, a indiqué que cette formation permettra de lutter contre le nombre élevé des engins agricoles en arrêt du fait d'une mauvaise gestion.

