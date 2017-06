Sénégal: Fode Sow délégué général de «unis vers elles » - «Le retrait des enfants de la rue n'est pas effectif dans la banlieue»

La maison d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité Dar Es Salam et Yakaru Gounéyi, établie en banlieue dakaroise, acteurs de première ligne sur la prise en charge, a tenu une mobilisation sociale pour marquer la journée de l'enfant Africain.

Ont pris part à la rencontre, les «badiénou gokh », les délégués de quartier, entre autres, pour discuter sur les stratégies à mettre en œuvre pour une bonne prise en charge de l'enfant en situation de difficultés.

Selon le délégué général de l'association «Unis Vers Elles» : «Je pense qu'on doit avoir un modèle de prévention pour rationaliser les autres ressources et avoir des rencontres de capitalisation pour aller de l'avant » a fait savoir le point focal du Cdpe de Pikine.

Sur la stratégie de prise en charge, ce dernier de préconiser : «L'Etat doit occuper sa place et faire ce que tout le monde attend de lui, c'est-à-dire accompagner les bons modèles et les initiatives en matière de bonnes pratiques. Il doit récompenser ceux qui travaillent et sanctionner les auteurs de violence de maltraitance, d'abus, d'exploitation en appliquant la loi, parce que les enfants sont fatigués», a plaidé Abdou Fodé Sow qui poursuit sur le retrait des enfants de la rue : «On nous parle de retrait, mais le rythme auquel les choses ne fait douter sur l'efficacité de la mesure. Il va falloir beaucoup plus d'énergie dans les décisions et surtout faire de sorte qu'il y ait un vaste mouvement social qui fait que toutes les communautés, les services sociaux aillent ensemble pour dire que les enfants doivent sortir de la rue.

Pour lui, la rencontre est de faire un plaidoyer à l'endroit de l'intervention de «Unis Vers Elles » qui travaille avec la communauté et qui promeut quelques acteurs de première ligne. Durant les plénières, les communautés ont salué l'apport des maisons d'accueil Dar es Salam pour les filles et femmes en situation de vulnérabilité et Yakaru Gounéyi pour les garçons. Il s'agit des référencements et la prise en charge psycho-social par les «badiénou gokh» et autres acteurs travaillant pour la protection des personnes vulnérables.