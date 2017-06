Sénégal: Investitures controversées à l'APR de Matam - « Matam avant tout» dédouane Harouna Dia

Et de conclure : « nous invitons les investis dans le département à une collaboration franche, pour œuvrer main dans la main, pour battre campagne ensemble afin d'assurer une victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar au soir du 30 juillet 2017 et permettre au président de la République de continuer ses sentiers qui mènent notre pays vers l'émergence ».

En effet, suite aux invectives nées des investitures dans le département de Matam entre le maire des Agnams Farba Ngom et le milliardaire Harouna Dia, des partisans de ce dernier se sont érigés en bouclier derrière leur leader. Par le biais de leur porte-parole du jour Lamine Diop, par ailleurs chargé de la communication de mouvement« Matam Avant Tout », ils ont dénoncé les détracteurs de celui-ci. « Harouna Dia a tout fait, il a beaucoup contribué à l'élection du président de la République. Cependant, il y a d'autres qui sont là à parler derrière lui pour le mettre en mal avec le président de la République. Mais lui(Harouna Dia) ne répond pas et continue à travailler », a expliqué Lamine Diop.

Les partisans de Harouna Dia regroupés derrière leur leader Souleymane Barka Ba et affiliés au mouvement « Matam Avant Tout », sont montés au créneau hier, vendredi 23 mai, lors d'une conférence de presse pour contrecarrer les attaques subies de part et d'autre par leur mentor Harouna Dia.

