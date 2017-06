Sénégal: Ligue 1 (26e journée) - Le dernier baroud pour le maintien

Rétrogradés à la 10ème place, les Gabelous (10èmes ; 28 points) sont tout aussi contraints de terminer pour une victoire au risque de basculer dans la zone rouge. Dans cette dernière mêlée, la Linguère de Saint Louis n'est pas non plus dans une posture enviable avec sa 12e place mais aussi de première équipe non relégable (26 pts). Surpris à domicile par l'Us Ouakam, les Saint-Louisiens jouent donc gros face à Diambars qu'ils vont aller défier sur sa pelouse de Saly.

Les Insulaires ont besoin d'un sursaut. Ils sont même dans l'obligation de s'imposer et ensuite espérer une contre performance de ses concurrents immédiats pour pouvoir échapper à la relégation. Ce qui ne sera pas une simple promenade pour les Goreéens qui effectuent le déplacement au stade Caroline Faye, pour affronter l'équipe de Mbour Petite côte (8ème ; 30 pts). Dans ce duel à distance, les insulaires auront donc l'oreille tendue sur les autres matchs. Première équipe relégable et dos au mur, le Ndiambour de Louga (13ème, 26 pts) va faire face à l'As Douanes. Les Lougatois ont un impératif de victoire devant leur public d'Alboury Ndiaye. Une défaite serait malvenue puisqu'elle serait synonyme de relégation.

