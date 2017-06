Sénégal: Maintenant que le nouveau code de la presse est adopté, aux journalistes de donner plus de crédibilité et de responsabilité à leur profession

opinion

Aujourd'hui en effet c'est trivial de dire que le secteur de la Presse dans son ensemble est confronté à une crise sans précédente de confiance. Un phénomène qui se caractérise par une certaine méfiance vis-à-vis des journalistes née d'un déficit d'éthique et de professionnalisme dans le traitement de l'information médiatique. Une attitude qui n'honore pas du tout l'idéal journalistique.

Or jusqu'aux années qui ont précédé la fameuse histoire du WATERGATE, la Presse disposait encore une crédibilité évidente. Le travail spectaculaire de deux journalistes du Washington Post avait porté à la connaissance du grand public ce scandale qui finira par pousser le Président Nixon à la démission.

Cette responsabilité journalistique assumée à cette époque influencera d'autres investigations de ce genre. A tel enseigne que le suffixe « gate » avait pris tout son envol. Associé à tout scandale rocambolesque de ce genre. Le dernier en date est ce qui été appelé récemment dans la Presse le Pénélopegate.

En référence au supposé emploi fictif de l'ancien Premier ministre français François Fillon au bénéfice de sa femme Pénélope.

Et dans ce processus de méfiance à l'égard de cette profession longtemps admirée, le Sénégal ne fait pas exception. Dans la mesure où des concitoyens d'un niveau d'étude assez élevé et qui pourraient avoir d'intéressantes choses à apprendre au public, fuient la Presse locale comme la peste. Ce qui fait que dans certains cas des gens sont plus informés de l'extérieur que dans leur propre pays. Car séduits par les contenus médiatiques (plus professionnels ?) venus d'ailleurs. Et ce serait regrettable si cela était vérifié !

En tout cas tout dernièrement un vendeur de journaux me faisait la confidence qu'il fut un temps il parvenait à vendre plus de 200 exemplaires d'un quotidien de la place qu'il avait cité. Mais aujourd'hui, malheureusement pour lui, il peine à écouler la soixantaine de ce même titre.

Et c'est dans cet esprit peut-être que ce sera important avec le nouveau code de la presse qui a récemment été adopté à l'Assemblée nationale après près de 17 ans de tergiversations. Un code qui va permettre selon certains de curer le milieu de la presse sénégalaise de nos jours « envahi » de toute part. On saura désormais qui est qui et qui fait quoi.

En effet, le plus souvent lorsqu'on assistait à des manquements aux principes éthiques et aux règles déontologiques, ou au massacre pur et simple des règles les plus élémentaires de la corporation, des « professionnels » issus des écoles spécialisées, à la décharge de la profession, montaient au créneau pour se dédouaner. Non sans indexer les « envahisseurs » venus d'on ne sait où.

Et si dans les deux années qui ont suivi l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions la presse sénégalaise-parce que débarrassée de ces toutes formes « d'infection » ou corps étrangers qui pourraient entamer son bon fonctionnement-réussit à conquérir à nouveau la confiance du Public en lui proposant un journalisme de qualité ; à la Djib Diédhiou, en ce moment-là on aurait raison de corser l'entrée dans ce métier qui fait rêver plus d'un.

Serigne Mbaye Dramé

Etudiant au Cesti