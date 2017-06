Togo: Le parti de Fabre dénonce certaines manoeuvres du ministre Boukpessi et des préfets

Par une lettre en date du 22 Juin 2017, adressée au ministre de l'Administration territoriale, le parti de Jean-Pierre Fabre met en lumière une nouvelle manoeuvre à laquelle on veut associer injustement son nom. Quelle était la manoeuvre ? Faire passer des militants UNIR pour des militants de l'ANC pour siéger dans les délégations spéciales des préfectures de la Kozah, Mô, Akébou et Kpélé.

D'après un passage de ce courrier réponse signé du Vice-président de l'ANC, Patrick Lawson Banku, "Par lettre citée en référence, vous avez fait parvenir à notre parti pour avis, une liste de 04 personnes proposées sur vos instructions par les préfets, "en rapport avec les responsables locaux" de l'ANC, pour faire partie des délégations spéciales. Vérification faite auprès de nos responsables fédéraux des préfectures concernées (Kozah, Mô, Akébou et Kpélé), il nous revient que ces 4 personnes ne sont pas connus à l'ANC et ne sauraient agir au nom de notre parti".

Aussi relève le parti du Chef de file de l'opposition togolaise, " De plus, après notre lettre n° 030/ANC/VP-SG en date du 24 février 2017, dont ci-joint copie, et par laquelle l'ANC a clairement exprimé sa réprobation des manœuvres gouvernementales visant la recomposition des délégations spéciales, en raison de leur caractère abusif, puisque sans aucun fondement juridique et manifestement en violation de la loi, aucune de nos structures fédérales ne peut adhérer à votre démarche. Au demeurant, les préfets n'ont même pas approché nos responsables fédéraux et tentent délibérément de faire passer des militants du RPT/UNIR pour des représentants de notre parti".

Enfin condamne et dénonce l'ANC, "ces manipulations et ces manœuvres illégales destinées à abuser les populations et la communauté internationale", car fait savoir le parti orange, " il est temps de mettre en place, au travers d'élections justes et crédibles, préparées et organisées consensuellement, des conseils élus au suffrage universel conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, au lieu de continuer à perpétuer la constitution de délégations spéciales aux ordres".