Afrique: Rencontre entre Zuma et Kabila - Echange de bons procédés entre dictateurs

Le président RDcongolais, Joseph Kabila a été reçu hier, 25 juin 2017,par son homologue sud-africain Jacob Zuma à la résidence officielle Mahlamba Ndlopfu Prétoria. Officiellement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dixième session de la grande commission mixte entre la RDC et l'Afrique du sud.

A l'ordre du jour était inscrite la coopération bilatérale,notamment énergétique. Mais , il est difficile de ne pas voir une dimension politique dans cette rencontre entre les deux chefs d'Etat, qui intervient non seulement au lendemain des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de dix-sept personnalités congolaises mais aussi à quelques jours du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Ethiopie.

En fait ,on ne le sait que trop bien, Jacob Zuma est l'un des rares chefs d'Etat du continent qui soutient Kabila fils dans la grave crise sociopolitique qui traverse la RDC depuis bientôt deux ans. En se rendant donc à Pretoria, Kabila veut non seulement exprimer sa gratitude à son homologue sud-africain mais aussi s'offrir un bol d'air hors d e son pays. Cela n'a rien d'étonnant. Car Zuma et Kabila, il faut le dire, sont tous logés à la même enseigne en terme de mauvaise gouvernance. Il s'agit donc là d'un échange de bons procédés entre dictateurs.

En effet, pendant que le premier fait face à une fronde sociopolitique grandeur nature qui risque de lui valoir son poste, le second est acculé de toutes parts depuis qu'il affiché clairement sa volonté de s'accrocher au pouvoir .Et ce n'est pas tout. Les tueries organisées dans le Kasai hantent le sommeil du numéro un des Congolais qui, on l'a vu, s'est battu comme un beau diable pour obtenir de la communauté internationale la mise en place d'une enquète internationale pilotée par Kinshasa avec tout ce que cela implique comme conséquences.

En tout cas, par ce déplacement, le président congolais donne l'impression d'un naufragé qui s'accroche tout, y compris même les pestiférés comme Zuma pour se tirer d'affaire. Ainsi, il feint d'ignorer que jamais l'imposture ne saura se substituer à la vérité pas plus que la déloyauté politique ne triomphera de la raison.

Car pour paraphraser quelqu'un, on peut tromper le peuple pendant un temps donné mais jamais on ne peut tromper le peuple tout le temps. Et cela Kabila peut prendre conseil auprès de l'ex-président burkinabè, Blaise Compaoré, qui, pour avoir voulu s'accrocher ad vitam aertermam au pouvoir en a pris pour son grade. Chassé par une rue en colère, il a trouvé refuge dans le pays de ses beaux-parents.