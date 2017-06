Congo-Kinshasa: Deux activistes aux arrêts à Kinshasa

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite… Plus »

«La Quatrième Voie/Il Est Temps RDC», exige la libération et sans condition de Jean-Marie KALONJI et de Me. Sylva MBIKAYI,

La Jeunesse Congolaise en particulier et Africaine en général en garde les ennemies de la démocratie, de la paix et de la sécurité.

«La Quatrième Voie/Il Est Temps RDC» condamne avec énergie la avec laquelle son Coordonnateur a été conduit «manu militari», motif valable, et cela en violation des droits qui lui sont par la Constitution et les lois de la République, notamment contenu dans l'article 18 de la Constitution.

