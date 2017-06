Nigeria: Au Nord du pays, l'urgence humanitaire pour les populations locales

Huit soldats tchadiens tués et neuf morts au Nigeria ! C'est le triste bilan d'une série d'attaques… Plus »

... L'autre problème auquel nous sommes confrontés c'est le nombre : on parle de plusieurs millions de personnes qui sont dans une situation où elles ont besoin d'une assistance alimentaire. Et donc, fournir de l'assistance alimentaire à plusieurs millions de personnes c'est forcément quelque chose de compliqué, d'autant plus qu'on va dans un environnement sécuritaire qui est contraignant et donc vous imaginez, en termes de logistique notamment, ce que ça peut représenter comme difficultés ».

Parmi l'aide prévue, celle de l'Union européenne qui a débloqué 81,5 millions d'euros pour l'aide d'urgence en 2017. Cette aide cible notamment les personnes vivant dans les zones récemment libérées par les militaires et qui n'ont pas forcément pu reprendre leurs activités agricoles. Par exemple dans les villes de l'Etat de Borno « s'entassent des populations déplacées qui ont un accès extrêmement limité aux ressources - que ce soit la terre pour l'agriculture ou autres - et qui deviennent de facto effectivement une priorité », explique à RFI Yassine Gaba, directeur de l'agence humanitaire de l'Union européenne ECHO au Nigeria.

