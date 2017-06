Togo: ANC et alliés accusent, le ministre BOUKPESSI récuse

Le Togo dispose de 116 nouvelles communes depuis vendredi le 23 juin dernier. Le projet de loi portant création des communes a été facilement adopté par les députés UNIR contrairement aux autres députés qui n'ont pas voté. L'ANC et alliés accusent le gouvernement d'avoir fait la répartition d'une manière opaque quant à la démographie des différentes préfectures. Réponse du berger à la bergère. Le ministre Payadowa BOUKPESSI récuse ces derniers.

« Ceux-là n'ont pris que pour seule référence, la démographie de nos localités respectives. Ce qui les conduit à proposer plus de la moitié des 116 communes dans la seule région maritime au détriment des quatre autres régions que compte notre pays. Ceux-là l'ont fait en ignorant volontairement l'aspect géographique de notre pays », fait savoir le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.

Ce faisant, l'ANC et alliés sont dans une « vision réductrice du découpage des communes » ; un état de chose qui « traduit le peu d'intérêt dont font preuve certains en ce qui concerne l'unité nationale, seul ciment de la nation togolaise », a-t-il ajouté.

En effet, « les critères géographiques qui tiennent compte de la localisation du milieu, son relief et ses superficies, de même que les critères sociologiques, démographiques, économiques et le souci de viabilités économiques des communes ont guidé le comité d'élaboration de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales dans ses choix, des choix qui ont été revus à la hausse par le gouvernement », a expliqué le ministre BOUKPESSI.

Il poursuit que le gouvernement a choisi ainsi l'équité en favorisant toutes les populations aussi bien des villes que des zones les plus reculées de notre pays. Ainsi, chacune des préfectures bénéficie d'au moins deux communes, les préfectures-chefs-lieux de régions bénéficient de 4 communes chacune.

« Mais il y a certaines grandes préfecture qui ne sont pas chefs-lieux de régions mais qui ont aussi 4 communes compte tenu de leur importance géographique et démographique : Haho, Vo, Lacs et Bassar », a-t-il nuancé. Agoè-Nyivé et Golfe sont aussi dans cette particularité en prenant respectivement 6 et 7. En position intermédiaire, on note également de passage des préfectures qui ont eu 3 communes.

Ainsi, les 116 communes sont réparties telle quelles par région :

Savanes : 16 communes pour 828 224 habitants sur une superficie de 8470 km2

Kara : 21 communes pour 769 940 habitants sur une superficie de 11 538 km2

Centrale : 15 communes pour 617 871 habitants sur une superficie de 13 517 km2

Plateaux : 32 communes pour 1 000 551 habitants sur une superficie de 16 975 km2

Maritime : 32 communes pour 2 599 555 habitants sur une superficie de 6 100 km2

Selon Payadowa BOUKPESSI, il ressort de cette répartition ce qui suit : « un maire dans la région maritime n'a qu'à faire 190 km2 pour visiter ses administrés, alors qu'il en faudra 530 km2 à un maire de la région des plateaux. Un maire de la région centrale doit parcourir 887 km2 pour visiter ses administrés alors que dans la Kara dans les Savanes, il en faut respectivement 558 km2 et 529 km2 ».

Avec l'adoption du projet de loi portant création des ces 116 nouvelles communes, c'est un acte « détonateur réel qui va propulser notre processus de décentralisation. D'autres projets seront soumis à la représentation nationale afin de parfaire le processus et aller les élections locales », a-t-il conclu.