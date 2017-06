Guinée Equatoriale: Biens mal acquis - Place aux témoins au procès de Teodorin Obiang

Coup de théâtre et coup de colère au procès Obiang à Paris lundi 26 juin. Alors que le… Plus »

« Simon Mann, comme tout le sait, avait été embauché par certaines personnes au cours des années 2003 et 2004, pour ni plus ni moins tuer l'actuel président de la République dans le cadre d'un coup d'Etat. Il a été arrêté avec ses comparses. Les commanditaires ont été parfaitement identifiés. Il viendra expliquer un certain nombre de choses, car cette affaire, en fait, n'est peut-être pas l'affaire que l'on croit », affirme l'avocat.

L'audience reprend ce lundi après-midi 26 juin dans le procès de Teodorin Obiang poursuivi pour détournement de fonds publics dans le dossier dit des «biens mal acquis». Place aujourd'hui aux témoins. La partie civile en a cité six et la défense un seul. C'est une manche importante qui se jouer au Palais de justice de Paris.

