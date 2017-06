Maroc: SM le Roi adresse des messages de félicitations aux chefs d'Etat des pays islamiques à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr

communiqué de presse

Rabat — A l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al-Fitr, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a adressé des messages de félicitations aux chefs d'Etat des pays islamiques, leur exprimant Ses sincères vœux de santé et de bonheur et souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

Dans ces messages, Sa Majesté le Roi souligne, notamment, que "c'est une occasion bénie qui, de par sa signification profonde et les nobles valeurs dont elle est porteuse, nous incite à réaffirmer, par notre foi et notre conduite, notre attachement aux enseignements de l'Islam tolérant. Elle nous exhorte aussi à incarner les idéaux de notre religion qui prône la fraternité, l'unité, le juste milieu et la modération, ainsi que le rejet de toute forme de division, de discorde, de fanatisme, de violence ou d'extrémisme".

Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, a conclu Ses messages aux chefs d'Etat des pays islamiques en priant le Très Haut de "nous accorder soutien et assistance pour répondre aux attentes de nos peuples qui aspirent à davantage de progrès et de développement, et à la consolidation de leurs liens de fraternité, de solidarité, de complémentarité et d'intégration. Puisse-t-Il nous aider à redoubler d'efforts afin de promouvoir les principes et les valeurs sublimes de notre sainte religion, de mettre en valeur son image véritable et authentique et de renforcer le dialogue et la concorde avec nos amis et partenaires de toutes les nations, les civilisations, les religions et les cultures".