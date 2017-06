Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Il n'y aura pas d'élections générales»

Toutefois, le porte-parole de l'alliance Lepep n'a pas souhaité en dire davantage, restant évasif face aux questions des journalistes. «Vous en saurez plus en temps et lieu», s'est-il contenté de laisser entendre. «Nous allons attendre de voir ce que les partis de l'opposition comptent faire et quels sont les candidats qu'ils présenteront à la partielle.»

D'autre part, le leader du MSM dit ne pas comprendre la décision de celui qui lui avait autrefois gratifié d'un baisemain. «Mo tann dire li pou repoz kandidat ankor non ?» a-t-il affirmé avec sarcasme. Et d'ajouter : «Li dir li pa anvi metro pass akoté ar larout. Bé kot li ti oulé sa passé ? Metro Express pou éna !»

