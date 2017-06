Afrique du Sud: Violences faites aux femmes - Une campagne est annoncée

L'administration pénitentiaire sud-africaine menace de suspendre au moins treize gardiens. En cause : un… Plus »

« Féminicide », c'est le mot régulièrement utilisé ici, chaque jour dans les médias, les attaques faites aux femmes ne désemplissent pas les rubriques de faits divers, la violence domestique, les meurtres d'une rare sauvagerie et les crimes sexuels sont une triste réalité dans ce pays, qui compte l'un des plus hauts taux de viols au monde. Et il s'agit de faits reportés à la police : il est difficile de quantifier le nombre de victimes qui n'ont jamais porté plainte.

En Afrique du Sud, un nombre important d'attaques et de meurtres de femmes, dans la province du Gauteng depuis plus d'un mois, provoque l'émoi dans le pays. A Johannesburg, la police de la ville a annoncé ce week-end le lancement prochain d'une campagne massive sur les violences faites aux femmes, une initiative qui s'ajoute à la création d'un Centre de commandement opérationnel.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.