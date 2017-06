Libye: Des mercenaires tchadiens à la solde du maréchal Khalifa Haftar?

Ils partaient pour l'eldorado mais leur rêve s'est brisé entre Dirkou et Séguédine, dans le… Plus »

L'un de ses porte-parole estime le nombre des opposants tchadiens en Libye à plus de 4 200 hommes. Le camp Haftar les accuse de combattre dans les rangs jihadistes et d'être financés par le gouvernement de Tripoli. Ce qu'un rapport des Nations unies est venu confirmer le 9 juin (lien vers le rapport en anglais).

Des chefs des tribus du sud du pays affirment qu'une grande force tchadienne de 6000 hommes possède des camps d'entraînement sur le sol libyen depuis six ans. Cette force, composée de mercenaires, avait été assemblée par l'ancien chef de l'Etat Mouammar Kadhafi pour étouffer le soulèvement de 2011. Après sa chute, la majorité est restée en Libye et serait aujourd'hui employée par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le maréchal avait déjà admis publiquement avoir eu recours à des mercenaires soudanais.

