Guinée: Lelouma - 60 personnes frappées d'intoxication alimentaire

Pour rappel la consommation d'un repas collectif composé de lait caillé et de riz au gras est la cause de cette intoxication que beaucoup avait craint être une résurgence du virus Ebola.

Du diagnostic effectué jusque là 60% des personnes touchés ont plus de 15 ans et aux dernières nouvelles tous les cas pris en charge connaissaient une nette amélioration.

Tous les cas répertoriés sont localisés dans la commune urbaine de Lelouma et précisément dans 5 secteurs que sont : Thiagné avec trente personnes touchées, Ley Saré 19 personnes, Hore Fomon7 personnes, Kabita un cas unique et Pore Goby avec 3 cas.

Les populations de Lelouma ont vécu une grosse frayeur ces dernières 48 heures. En effet une 60 de personnes dont l'âge varie entre 5 ans et la vingtaine ont été pris d'une violente secousse de diarrhées et de vomissements pour cause d'intoxication alimentaire .

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.