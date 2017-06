En outre, l'ouverture de cette enquête en rapport avec la découverte des fosses communes intervient deux mois et une semaine après l'appel du Haut-Commissaire aux droits de l'Homme Zeid Ra'ad Al Hussein. Ce dernier réclamait, en son temps, la mise en place des mesures nécessaires pour une enquête immédiate, transparente et indépendante. Cette région du Kasaï, convient-il de souligner, est le théâtre des multiples scènes de tuerie depuis la fin de l'année 2016. Faisant ainsi des milliers de morts et des déplacés vers l'Angola, fuyant des exactions en marge des affrontements entre miliciens de Kamwena Nsapu et les forces de sécurité.

Cette nouvelle n'est certes pas étrangère à l'envoi imminent au Kasaï d'une équipe d'experts onusiens en appui à la justice congolaise chargée de piloter l'enquête sur les violences consécutives aux affrontements entre les miliciens de Kamuina Nsapu et les forces de sécurité. Avec l'ouverture de cette enquête, la RDC veut sans doute donner la preuve de sa détermination à connaître les dessous des cartes des troubles ayant déferlé sur le Kasaï afin d'établir les responsabilités et sanctionner les coupables.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.