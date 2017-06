Congo-Kinshasa: Adama Dieng à propos du Kasaï - "Il n'y a pas de génocide, mais une violence qu'il faut terminer"

Pour les Nations Unies, en dépit de toutes les violences et autres crimes commis dans l'espace Kasaï, on ne peut pas parler de génocide dans cette région.

Au bout de sa visite à Kananga et à Tshikapa, le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Adama Dieng, a constaté qu' "il n'y a pas eu de génocide dans le Kasaï". Mais, considère-t-il, qu' "il y a aujourd'hui une violence qu'il faut terminer, faire cesser, et le plus rapidement possible". Il l'a dit au cours d'un point de presse tenu le samedi 24 juin 2017 à Kinshasa.

L'émissaire du Sg de l'Onu dit se référer au Cadre d'analyse d'atrocités criminelles, crime contre l'humanité, crime de guerre et nettoyage ethnique. C'est un document que son Bureau a formulé.

Facteurs de risqué

Selon ce document, explique-t-il, il y a 14 facteurs de risque. Et ces 14 facteurs de risque sont divisés en deux parties. La première comprend huit facteurs de risque qui sont communs à toutes les catégories de crime. Par contre, deux facteurs spécifiques sont lies à la catégorie de crime. C'est ainsi que si l'on prend le crime de génocide, on a ce qu'on appelle l'intention, parce que tout simplement on ne le trouvera que dans le cadre du génocide. Cest à dire, le signe d'une intention de détruire en tout ou en partie un groupe protégé.

En outre, nous avons aussi une série d'indicateurs de ces risques facteurs qui sont au nombre de huit, a fait savoir Adama dieng. A titre d'exemple, a-t-il évoqué, les attaques ou destruction des maisons, exploitation agricole entreprise d'un groupe protégé. C'est un indicateur. Le recours à des méthodes, des pratiques de violences qui sont particulièrement néfastes contre un groupe protégé et le déshumanise, c'est un autre indicateur.

Cependant, "vous pouvez avoir autant d'indicateurs mais pour autant, ça n'en fait pas un crime de génocide", a souligné Adama Dieng, affirmant que le génocide est un processus. "Ça n'arrive pas du jour au lendemain; ça nécessite des ressources, une planification et l'élément intentionnel est le plus difficile à établir", a-t-il expliqué.

D'après le Conseiller spécial de l'Onu, évoquer la question d'un éventuel génocide au Kasaï maintenant, c'est "perdre son temps à débattre du sexe des anges". Toutefois, il estime que ce qui importe pour des crimes aussi graves que ceux qui sont commis aujourd'hui dans le Kasaï, c'est d'identifier leurs auteurs e les traduire en justice.

Dire non à l'impunité

Faisant allusion aux massacres de Beni et du Kasaï, Adam Dieng pense qu' "Il convient de faire en sorte qu'aucun crime ne demeure impunis". Et pour ce faire, souhaite-t-il, "il faut impérativement que les victimes, quand bien même elles peuvent avoir des réserves sur la justice de ce pays, qu'elles portent quand même plainte. Parce que moi, je dis, tôt ou tard, justice sera faite".

Pour lui, seule une enquête, permettra de déterminer s'il s'est agi des "dérapages isolés, ou de quelque chose plus organisé, une stratégie coordonnée à un plus haut niveau".

Par ailleurs, ce qui importe pour les Nations Unies, c'est que des enquêtes soient ouvertes "immédiatement" pour que la lumière soit faite et que "les gens sachent qu'il y a une justice dans ce pays que vous soyez un officier des FARDC ou un simple citoyen, lorsque vous commettez un crime, vous devez en répondre devant la justice", a estimé Adama Dieng. Avant de reconnaitre que, " les miliciens de Kamuina Nsapu, ont commis des atrocités, mais j'ai aussi insisté sur les atrocités commises par des unités des forces de sécurité et de défense.