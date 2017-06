Mali: L'otage suédois Johan Gustafsson libéré après cinq ans de captivité

C'est assis à la terrasse de leur hôtel de Tombouctou après une journée de visites touristiques que Johan Gustafsson, Stephen McGown et Sjaak Rijke, de nationalité néerlandaise, avaient été enlevés le 25 novembre 2011. Sjaak Rijke a été libéré en 2015 par les forces spéciales françaises. Aujourd'hui, six autres personnes sont encore détenues au Sahel.

Un an et demi après cette image, mais surtout après plus de cinq ans de captivité, Johan Gustfasson est libre, il est dans un avion pour Stockholm. Le gouvernement suédois ne s'est pas épanché sur les conditions de sa libération et n'a pas évoqué le cas du deuxième otage, le Sud-Africain Stephen McGown, enlevé au même moment que lui.

