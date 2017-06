Ile Maurice: Tony François - En route vers de plus hauts sommets

interview

Maintenant que vous avez remporté le championnat national pour la quatrième fois, quels sont vos prochains objectifs ?

Je veux continuer à remporter des coupes et à faire en sorte que l'équipe gagne le championnat.

Qu'est-ce que cela demande ?

Il faut travailler dur et bien s'entraîner, bien planifier les choses et qu'il y ait une excellente cohésion dans l'équipe. Nous devons encore améliorer notre jeu et faire nettement mieux aux championnats d'Afrique l'an prochain.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

En semaine, je suis tous les jours aux entraînements, alors, le week-end, je décompresse en famille.

Parlez-nous justement de votre famille.

Lolita, mon épouse, est femme au foyer. J'ai un fils de 13 ans, Aurélien et une fille de 5 ans, Félicia.

Cuisinez-vous ?

Pas le moindrement. C'est Lolita qui est devant les fourneaux. Elle est bonne cuisinière et fait surtout des plats mauriciens.

Gourmand ou gourmet ? Vos plats préférés ?

Je suis amateur de cuisine chinoise car ses plats sont moins gras car beaucoup d'aliments sont cuisinés à la vapeur.

Un pêché mignon ?

Les gâteaux et biscuits au chocolat.

Pratiquez-vous d'autres sports ?

J'aime bien le volley-ball que je pratique avec des amis. Mais cela fait bien longtemps que je n'en ai pas joué, faute de temps. Ma dernière partie remonte à cinq-six ans.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Je ne lis pas beaucoup de livres.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les informations et les émissions de variété.

Et la télévision ?

Étant cinéphile, je regarde les films diffusés par Canal Plus

Quel type de musique écoutez-vous ?

Je n'aime pas un genre en particulier. J'écoute tous les styles, pourvu que les chansons et la musique soient belles et harmonieuses.

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

C'est d'abord avoir la santé. Et rester sincère et vrai avec soi et avec les autres. C'est aussi être en paix.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

En football, j'aurais voulu mener une équipe de foot au niveau international. Au niveau social, je note une dégradation et j'aurais voulu pouvoir changer les mentalités pour que les Mauriciens retrouvent le sens des valeurs humaines et que nous puissions vivre pleinement en harmonie.